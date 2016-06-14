БИНБАНК завершил присоединение банка «Кедр»

Все офисы банка «Кедр» стали отделениями БИНБАНКа, а все клиенты «Кедра» автоматически переведены на обслуживание в БИНБАНК.

Банк «Кедр» успешно завершил не только юридическое присоединение, но и технологическую интеграцию с БИНБАНКом. Таким образом, клиентам «Кедра» доступен широкий перечень продуктов и услуг БИНБАНКа – одного из крупнейших и наиболее надежных банков страны. БИНБАНК занимает 3 место в рейтинге надежности среди российских коммерческих банков (по данным Национального рейтингового агентства на 1 апреля 2016 года, рейтинг опубликован в журнале «Профиль»), 15 место по размеру активов, 8 место по объему вкладов частных лиц (по данным портала «Банки.ру» на 1 мая 2016 года).

Процедура реорганизации не влечет за собой неудобств для клиентов: расположение офисов не меняется, условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) остаются прежними, перезаключать их не требуется. Банковские карты продолжают действовать в прежнем режиме, перевыпускать их не нужно до истечения срока действия.

При этом клиентам «Кедра» следует обратить внимание на то, что в результате реорганизации произошло изменение реквизитов для зачисления средств на их счета (в том числе – карточные). Новые реквизиты можно уточнить в офисах БИНБАНКа или в колл-центре по телефону 8 800 200 50 75 (звонок бесплатный).