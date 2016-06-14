БИНБАНК и МДМ Банк снизили ставки по кредитам для частных лиц на 2-5 процентных пункта, максимальный срок увеличен до 7 лет

Ставки по программе потребительского кредитования фиксированные: 16,5%, 20,5% и 24,5% годовых в рублях. Уровень ставки зависит от суммы кредита и категории заемщика.

Минимальные ставки доступны при сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн рублей: зарплатные клиенты группы БИНБАНКа и сотрудники бюджетной сферы смогут оформить кредит под 16,5% годовых, а прочие клиенты – под 20,5% годовых.

Если сумма кредита составляет менее 300 тыс. рублей, то ставка для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетной сферы составит 20,5% годовых, для прочих заемщиков – 24,5% годовых.

Максимальный срок потребительских кредитов увеличен с 5 до 7 лет, что позволяет клиенту снизить размер ежемесячного платежа или увеличить сумму займа.

Напомним, что в БИНБАНКе и МДМ Банке продолжает действовать акция «Режем ставку по кредиту!» (до 12 июля 2016 года включительно). Согласно условиям акции, после одобрения банком заявки на получение кредита клиент на номер своего мобильного телефона получит СМС со специальным кодом. Данный код необходимо сообщить сотруднику банка, оформляющему кредит. После ввода кода в программное обеспечение банка активируется скидка по кредиту. На основании базовой ставки, установленной банком по результатам рассмотрения кредитной заявки, и с учетом размера скидки рассчитывается итоговая ставка.

Каждый двадцатый участник акции получит скидку 21% от одобренной ставки по кредиту, каждый седьмой – 7%, все остальные участники акции гарантированно получат скидку 3%.