БИНБАНК снизил ставки по кредитам для малого бизнеса на 1,1 – 3,6 процентного пункта

Ставки по овердрафтам для малого и среднего бизнеса снизились на 3,6 процентного пункта. Теперь минимальная ставка составляет 14,7% годовых. Снижение по кредитам в форме возобновляемой кредитной линии составило 1,1 процентного пункта, минимальная ставка по этой программе – 14,2% годовых. Кроме того, для предпринимателей, которые повторно обращаются за кредитом в БИНБАНК, действует программа лояльности, позволяющая снизить ставку на 1 процентный пункт по новым займам.