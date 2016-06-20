БИНБАНК завершил присоединение «БИНБАНКа Смоленск» и «БИНБАНКа Сургут»

Все офисы двух дочерних банков стали отделениями БИНБАНКа, все клиенты автоматически переведены на обслуживание в БИНБАНК.

«БИНБАНК Смоленск» и «БИНБАНК Сургут» завершили как юридическое присоединение, так и технологическую интеграцию с БИНБАНКом. Клиентам, перешедшим на обслуживание в БИНБАНК, доступен весь перечень его продуктов и услуг.

Реорганизация дочерних банков не создает клиентам неудобств: расположение офисов остается прежним, условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) не меняются, перезаключать их не требуется. Банковские карты продолжают действовать в прежнем режиме, перевыпускать их не нужно до истечения срока действия.

Клиентам «БИНБАНКа Смоленск» и «БИНБАНКа Сургут» следует обратить внимание на то, что в результате реорганизации произошло изменение реквизитов для зачисления средств на их счета (в том числе – карточные). Всю необходимую информацию можно уточнить в офисах БИНБАНКа или в кол-центре по телефону 8 800 200 50 75 (звонок бесплатный).

БИНБАНК – один из крупнейших банков страны, занимает 3 место в рейтинге надежности среди российских коммерческих банков (по данным Национального рейтингового агентства на 1 апреля 2016 года, рейтинг опубликован в журнале «Профиль»), 15 место по размеру активов, 8 место по объему вкладов частных лиц (по данным портала «Банки.ру» на 1 мая 2016 года).