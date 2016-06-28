В банкоматах БИНБАНКа появилась возможность пополнения карт Тинькофф Банка без комиссии

Теперь клиенты Тинькофф Банка могут пополнять свои карты в банкоматах и платежных терминалах БИНБАНКа на сумму до 599 тыс. рублей в месяц. Комиссия за операции внесения наличных не взимается.

Как и прежде, через устройства самообслуживания БИНБАНКа можно без комиссии пополнять карты Альфа-Банка и Райффайзенбанка.

Общая сеть платежных терминалов и банкоматов группы БИНБАНКа, работающих на внесение наличных, насчитывает 1,6 тыс. устройств по России. Всего у группы БИНБАНКа более 3,7 тыс. устройств самообслуживания.