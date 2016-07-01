БИНБАНК запустил ипотеку с переменной ставкой по стандартам АИЖК

В рамках опции «Переменная ставка» клиент может купить готовое или строящееся жилье. С 1 июля 2016 года переменная ставка по ипотечным кредитам составляет 10,16% годовых.

Значение переменной ставки зависит от уровня инфляции в России и пересматривается раз в квартал. Новая ставка по заключенным договорам начинает действовать с первого дня календарного квартала. Изменение ставки не влияет на размер платежа: измениться может только срок действия кредита.

«На фоне умеренной стабилизации экономики мы ожидаем интерес к кредитам с переменной ставкой, поскольку условия по ним на данный момент выгоднее – в среднем на 2 процентных пункта по сравнению с другими ипотечными продуктами», – отмечает начальник отдела залогового кредитования БИНБАНКа Анастасия Якупова.