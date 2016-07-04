БИНБАНК увеличил срок обращения биржевых облигаций серии БО-02

Срок обращения биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4B020202562B от 07.11.2011г.) продлен с 3 до 12 лет до 24 сентября 2025 г. Также увеличено количество купонов с 6 до 24 путем внесения изменений в решение о выпуске (дополнительных выпусках) ценных бумаг с согласия владельцев облигаций. Продолжительность каждого купонного периода осталась равна 6-ти месяцам. Московская биржа (ФБ ММВБ) утвердила данные изменения 01.07.2016 г.

Напомним, что 24 сентября 2013 года БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-02. Совокупный объем выпуска с учетом размещенных дополнительных выпусков составляет 19 млрд рублей. Первоначально по выпуску было предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 6 месяцев. Ставка шестого купона установлена в размере 13,5% годовых. Дата ближайшей оферты 28.09.2016 г.

Биржевые облигаций серии БО-02 включены в первый уровень листинга ФБ ММВБ и в ломбардный список ЦБ РФ, что говорит о высоком кредитном качестве ценной бумаги.