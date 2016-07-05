БИНБАНК успешно погасил серию 09 еврокоммерческих бумаг в размере 25 млн долларов США

БИНБАНК выплатил иностранным инвесторам 25 млн долларов США, погасив серию 09 (ISIN: XS1257740677) еврокоммерческих бумаг (ECP) сроком обращения 12 месяцев. Доходность первичного размещения по данному выпуску составляла 8,875% годовых.

Эмитентом выпусков является компания B&N FINANCE LIMITED (БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД). Организаторами выпуска 09 серии ЕСР выступили БИНБАНК и BCP Securities (США).

Напомним, что размещение бумаг серии 09 состоялось в рамках программы ECP общим объемом 300 млн долларов США, которую банк рассматривает как краткосрочный финансовый инструмент, позволяющий диверсифицировать ресурсную базу и гибко управлять ликвидностью.