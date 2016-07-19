БИНБАНК выплатил свыше 1,2 млрд рублей купонного дохода за шестой купонный период по биржевым облигациям серии БО-03

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4B020302562B от 07.11.2011). Размер выплат за шестой купонный период составляет 1 234,08 млн рублей, в расчете на одну облигацию - 68,56 рубля. Общий размер выплат купонного дохода за первый, второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды по облигациям БО-03 составил 2 023,51 млн рублей.

Первичное размещение биржевых облигаций серии БО-03 состоялось 16 июля 2013 года. На текущий момент совокупный объем биржевых облигаций указанного выпуска в обращении составляет 18 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций составляет 12 лет с датой погашения 16 июля 2025 года.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-03 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа совокупным объемом 105 млрд рублей.