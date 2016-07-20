БИНБАНК исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-03

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации в количестве 217 735 штук номинальным объемом 217 735 000 рублей. Отметим, что к оферте предъявлено менее 2% от обращающегося объема выпуска облигаций серий БО-03, что свидетельствует о высокой степени доверия инвесторов к финансовым инструментам банка и подтверждает высокое кредитное качество эмитента. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 287 410,20 рублей.

Напомним, что 16 июля 2013 года БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-03 со сроком обращения 3 года. В начале 2016 года срок обращения был увеличен до 12 лет. Совокупный объем выпуска с учетом размещенных дополнительных выпусков составляет 18 млрд рублей. По выпуску предусмотрено двадцать четыре купонных периода продолжительностью 6 месяцев. Процентные ставки седьмого купона установлены эмитентом в размере 12,00% годовых.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-03 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень листинга ФБ ММВБ, что говорит о высоком кредитном качестве ценной бумаги.