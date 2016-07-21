БИНБАНК ввел опцию «платеж 1 раз в 14 дней» по ипотечным программам банка ДельтаКредит

Воспользоваться данной опцией можно при оформлении кредитов на приобретение недвижимости на вторичном рынке. Клиент получает возможность разделить ежемесячный платеж на две равные части, внося средства каждые 14 дней. В результате полная стоимость кредита снижается на величину до 3,5 процентного пункта, поскольку в течение года клиент успевает сделать «дополнительный» ежемесячный платеж (таким образом, общий срок кредита уменьшается вместе с суммой процентных выплат). К примеру, при сумме кредита 1,5 млн рублей, сроке 15 лет и ставке 14% годовых экономия клиента от применения опции составит 550 тыс. рублей, а срок кредита уменьшится на 40 месяцев.

Решение о подключении опции клиент принимает в момент подачи заявки на кредит. В период действия кредита клиент при желании может перейти на обычный ежемесячный режим оплаты.

Ипотечные кредиты БИНБАНКа в партнерстве с банком ДельтаКредит предоставляются на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке. Срок составляет от 5 до 25 лет, ставки – от 12,25% процентов годовых при покупке готовой недвижимости и от 11,5% – при приобретении строящегося жилья.