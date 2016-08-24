БИНБАНК получил новое финансирование от МСП Банка на сумму 310 млн рублей для поддержки малого бизнеса

Средства предназначены для кредитования малого и среднего бизнеса в рамках продуктов «МСП-Дуэт» и «МСП-Инвестиции». Кредиты по данным программам выдаются на срок до 7 лет по ставке не более 15% годовых.

Предприниматели смогут рефинансировать кредиты и получить ресурсы для реализации уже запущенных проектов. Часть средств будет направлена на инвестиционные цели предприятий – приобретение и ремонт основных средств, покупку, реконструкцию или строительство помещений для развития производства, а также на обеспечение текущей деятельности.

БИНБАНК и МСП Банк сотрудничают в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса с 2013 года. Между партнерами заключено 24 кредитных соглашения общим объемом 4,2 млрд рублей, поддержку получили 454 субъекта МСП.