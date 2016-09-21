БИНБАНК и МДМ Банк запустили акцию для малого бизнеса «Большой кредитный Sale»

В рамках акции представители малого и среднего бизнеса могут оформить кредит на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели по фиксированной ставке 13,3% годовых. Сумма кредита – от 5 млн до 100 млн рублей, максимальный срок – один год. Условия акции допускают отсутствие обеспечения по части кредита – до 30% от его суммы, но не более 3 млн рублей. В качестве залога может выступать недвижимость, оборудование и транспорт. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться поручительством регионального гарантийного фонда. В случае рефинансирования кредита возможна отсрочка по залогу на период его переоформления.

Погашение кредита может осуществляться как аннуитетными платежами, так и по индивидуальному графику.

«В разгар делового сезона мы решили предложить субъектам МСБ очень выгодные условия. Стоимость и доступность кредитования - ключевые факторы для развития бизнеса», - отмечает Анна Салманова, директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса БИНБАНКа.

Заявки на кредит в рамках акции принимаются до 31 декабря 2016 года.