БИНБАНК выплатил свыше 1,6 млрд рублей купонного дохода за шестой купонный период по биржевым облигациям серии БО-02

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4B020202562B от 07.11.2011). Размер выплат за шестой купонный период составил 1 633 200 тыс. рублей, в расчете на одну облигацию - 68,05 рубля.

Напомним, что БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-02 (со сроком обращения 3 года, продленным до 12 лет) 24 сентября 2013 года. Совокупный объем выпуска с учетом размещенных дополнительных выпусков составляет 24 млрд рублей. По выпуску предусмотрено двадцать четыре купонных периода продолжительностью 6 месяцев. Процентные ставки пятого и шестого купонов установлены эмитентом в размере 13,5% годовых, процентные ставки седьмого, восьмого, девятого и десятого купонов – в размере 12,00% годовых.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в высший котировальный список ФБ ММВБ.