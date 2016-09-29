БИНБАНК исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-02

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации в количестве 8 038 157 штук номинальным объемом 8 038 157 тыс. рублей, что составляет менее 35 % от обращающихся ценных бумаг выпуска. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 10 610 367,24 рублей.

Напомним, что БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-02 (со сроком обращения 3 года, продленным до 12 лет) 24 сентября 2013 года. Совокупный объем выпуска с учетом размещенных дополнительных выпусков составляет 24 млрд рублей. По выпуску предусмотрено двадцать четыре купонных периода продолжительностью 6 месяцев. Процентные ставки пятого и шестого купонов установлены эмитентом в размере 13,5% годовых, процентные ставки седьмого, восьмого, девятого и десятого купонов – в размере 12,00% годовых.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в высший котировальный список ФБ ММВБ.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа совокупным объемом 113 млрд рублей.