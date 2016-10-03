БИНБАНК выплатил свыше 357 млн рублей купонного дохода за третий купонный период по биржевым облигациям серии БО-08 и серии БО-09

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-08 и серии БО-09 (идентификационные номера выпусков 4B020802562B и 4B020902562B соответственно от 25.12.2013). Размер выплат за третий купонный период составил 357 220 274 рубля, в расчете на одну облигацию - 72,3 рубля.

Напомним, что БИНБАНК разместил выпуски биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-09 3 апреля 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 3 млрд рублей. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентные ставки третьего и четвертого купонов установлены в размере 14,5%.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-08 и серии БО-09 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ.