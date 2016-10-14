Для проведения операции необходимо войти в раздел «Переводы с карты на карту» https://p2p.mdm.ru/binp2p/
, ввести данные карты списания (номер, срок действия, CVC/CVV2) и номер карты получателя средств. Карты отправителя и получателя могут быть выпущены любой кредитной организацией. Переводы поддерживаются в том числе для карт платежной системы «Мир». Для проведения операции дополнительная регистрация не требуется.
Зачисление средств с дебетовых карт сторонних банков на карты БИНБАНКа и МДМ Банка осуществляются бесплатно, как и переводы между картами БИНБАНКа и МДМ Банка. Комиссия за переводы с карт БИНБАНКа и МДМ Банка на карты сторонних банков и между картами других банков составляет 1,4%.
Минимальная сумма перевода – 10 рублей, максимальная – 150 тыс. рублей. Максимальная сумма перевода с одной карты в месяц – 599 тыс. рублей.