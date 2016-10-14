Чистая прибыль БИНБАНКа по РСБУ за 9 месяцев 2016 года составила 4,3 млрд рублей

По итогам трех кварталов 2016 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) чистая прибыль БИНБАНКа составила 4,3 млрд рублей, превысив почти в 3,5 раза показатель за аналогичный период 2015 года.

Собственный капитал БИНБАНКа на 1 октября 2016 года составил 56,8 млрд рублей (рост на 6% с начала года), при этом норматив достаточности капитала Н1.0 выполняется с большим запасом: 12,56%.

Активы БИНБАНКа на 1 октября составили 840,6 млрд (прирост на 5,2% с начала года), вклады физических лиц за девять месяцев выросли на 29% до 364,6 млрд рублей, средства предприятий и организаций увеличились на 6,2% до 141,2 млрд руб.