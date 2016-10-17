БИНБАНК и МДМ Банк ввели новые пакеты услуг РКО для малого и среднего бизнеса

Пять пакетов РКО – «Базис», «Стандарт», «Прогресс», «Торговля» и «Стратегия» – позволяют каждому представителю МСБ выбрать оптимальное сочетание стоимости пакета и набора услуг в зависимости от специфики и объема бизнеса.

Пакет услуг – это не только удобный инструмент для оптимизации расходов на открытие и обслуживание расчетного счета, но и прозрачный набор опций. В рамках пакета бесплатно предоставляются следующие услуги: открытие и ведение расчетного счета в рублях, дистанционное банковское обслуживание, безналичные платежи, получение и внесение наличных в пределах сумм, предусмотренных пакетом, а также набор дополнительных сервисов: денежная чековая книжка, СМС-информирование.

«Новое предложение банка позволит предпринимателям сэкономить на расходах РКО до 30%. Особенность новой линейки - пакет «Стратегия». Из предложенного набора услуг клиент может самостоятельно выбрать те, которые нужны именно его бизнесу», – комментирует Анна Салманова, директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса БИНБАНКа.

Подключить и оплатить пакет теперь можно в любой день месяца, в дальнейшем оплата списывается автоматически ежемесячно в одну и ту же дату (когда услуга была подключена).

Одновременно с новыми пакетами услуг РКО в БИНБАНКе для представителей МСБ вводится договор комплексного банковского обслуживания, в рамках которого предоставляется возможность получать банковские услуги, предусмотренные договором, в упрощенном порядке – путем оформления заявления на предоставление соответствующей услуги.