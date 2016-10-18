БИНБАНК и МДМ Банк запустили новый продукт – рефинансирование кредитов частных лиц с минимальной ставкой 13,3% годовых

Продукт позволяет рефинансировать задолженность по потребительским кредитам, ипотеке, автокредитам и кредитным картам, оформленным в любых банках. Кроме того, клиент сможет получить дополнительную сумму сверх рефинансируемой задолженности и потратить «свободные средства» на любые цели.

В течение первых трех месяцев ставка по программе рефинансирования в БИНБАНКе и МДМ Банке составит 13,3% годовых. С четвертого месяца уровень ставки будет на 2 процентных пункта ниже, чем по кредиту, действовавшему в стороннем банке, но не ниже 15% и не выше 24,5% годовых.

Сумма кредита составляет от 100 тыс. до 1 млн рублей, максимальный срок – 7 лет, что позволяет не просто получить более низкую ставку, но и гарантированно снизить ежемесячную нагрузку на семейный бюджет (чем больше срок кредита, тем меньше ежемесячный платеж при прочих равных условиях). При этом заемщик может рефинансировать одновременно до трех действующих кредитов или кредитных карт, превратив их в один. В этом случае в течение первых трех месяцев ставка в БИНБАНКе и МДМ Банке также составит 13,3% годовых, а далее – будет на 2 пункта ниже средневзвешенной ставки по прежним кредитам.