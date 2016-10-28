«Кампусный» проект БИНБАНКа запущен в вузах Томска, Кемерова и Йошкар-Олы

Финансовые и нефинансовые сервисы теперь доступны студентам и преподавателям Томского государственного архитектурно-строительного университета, Кемеровского государственного университета, РЭУ им. Плеханова (Кемеровский филиал), Кемеровского государственного университета культуры, Кемеровского технологического института пищевой промышленности и Марийского государственного университета.

«Кампусная» карта БИНБАНКа – это карта MasterCard с технологией бесконтактной оплаты PayPass, позволяющей делать покупки в одно касание с POS-терминалом (не только картой, но и смартфоном). Одновременно карта может являться пропуском на территорию университета, электронным читательским билетом, зарплатной картой для преподавателей и картой для начисления стипендии.

На остаток по карте начисляется до 6% годовых. Карта позволяет без комиссии снимать средства не только в банкоматах группы БИНБАНКа и устройствах ее партнеров, но и в банкоматах любых других банков (в сторонних банкоматах комиссия не взимается при снятии средств в пределах 30 тыс. рублей в месяц). Держатель карты может подключить программу лояльности «БИН Бонус», в рамках которой клиенту возвращается до 5% средств от каждой покупки.

Функционал «кампусной» карты с каждым днем расширяется. В разработке мобильное приложение для студентов, позволяющее получить ряд дополнительных сервисов: узнавать расписание занятий в режиме онлайн, статус учебных задолженностей, использовать карту как студенческий билет и электронный кошелек, пользоваться смартфон вместо «кампусной» карты.