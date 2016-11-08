БИНБАНК подписал меморандум с АИЖК о секьюритизации ипотечных кредитов на сумму до 20 млрд рублей

Ипотечные ценные бумаги будут выпускаться в рамках «Фабрики ИЦБ» АИЖК. Меморандум о секьюритизации был подписан генеральным директором, председателем правления АИЖК Александром Плутником и председателем совета директоров БИНБАНКа Микаилом Шишхановым.

Первый выпуск ипотечных облигаций БИНБАНКа на сумму до 6 млрд рублей планируется разместить в 2017 году, а общий запланированный объем ИЦБ банка на данном этапе составляет до 20 млрд рублей. АИЖК предоставит солидарное поручительство по выпускам.

«До конца 2016 года БИНБАНК на федеральном уровне запустит собственную программу ипотечного кредитования. Размещение облигаций, обеспеченных пулами ипотечных кредитов, позволит банку привлекать ресурсы по адекватной стоимости и предлагать конкурентные условия ипотеки своим клиентам», – отметил Микаил Шишханов.

«Мы ожидаем, что новый механизм выпуска однотраншевых ипотечных бумаг с поручительством АИЖК будет особенно востребован среди частных банков, для которых доступ к дешевому фондированию является наиболее актуальным. Заинтересованность БИНБАНКа, впервые участвующего в сделке секьюритизации, подтверждает перспективы «Фабрики ИЦБ» как ключевого механизма развития вторичного рынка ипотечного кредитования. Необходимая для запуска программы инфраструктура создана и теперь мы переходим к реализации первых сделок», – прокомментировал Александр Плутник.