БИНБАНК и МДМ Банк объединили сети банкоматов с СКБ-банком

Объединенная банкоматная сеть БИНБАНКа и МДМ Банка пополнилась устройствами нового партнера – СКБ-банка.

Теперь клиенты БИНБАНКа, МДМ Банка и СКБ-банка могут снимать наличные в объединенной сети банкоматов без взимания дополнительной комиссии. Ограничения по сумме снятия отсутствуют: клиент может снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту.

Держателям карт группы БИНБАНКа доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня порядка 9 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).