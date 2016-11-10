БИНБАНК и МДМ Банк приступили к продажам новых страховых продуктов ВСК

В офисах БИНБАНКа и МДМ Банка теперь доступны новые комплексные продукты в сфере медицинского и имущественного страхования от Страхового Дома ВСК. Новая линейка включает шесть продуктов, позволяющих защитить свое здоровье и жилье.

Медицинские страховые программы покрывают широкий спектр рисков, включая стоматологию, лечение за рубежом, оплату расходов на покупку необходимых медикаментов, а также дорогостоящее лечение наиболее опасных заболеваний, в том числе онкологических. Клиенты и их дети могут получить квалифицированную консультацию от врачей ведущих клиник дистанционно на основании ранее проведенной диагностики и заключения врача.

В рамках имущественного страхования клиентам доступен коробочный продукт «Без хлопот», покрывающий широкий сектор рисков при эксплуатации квартиры или жилого дома на сумму до 1,05 млн руб.

Стоимость продуктов варьируется от 1 тыс. до 15 тыс. рублей. В офисах БИНБАНКа и МДМ Банка услугами ВСК может воспользоваться любой желающий (не только клиент банка).