БИНБАНК завершил присоединение «БИНБАНКа Тверь»

Все офисы «БИНБАНКа Тверь» стали отделениями БИНБАНКа, а все клиенты автоматически переведены на обслуживание в БИНБАНК.

«БИНБАНК Тверь» успешно завершил не только юридическое присоединение, но и технологическую интеграцию с БИНБАНКом. Клиентам, перешедшим на обслуживание в БИНБАНК, доступен весь перечень его продуктов и услуг.

Реорганизация не создает клиентам неудобств: расположение офисов остается прежним, условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) не меняются, перезаключать их не требуется. Банковские карты продолжают действовать в прежнем режиме, перевыпускать их не нужно до истечения срока действия.

БИНБАНК – один из крупнейших банков страны, занимает 3 место в рейтинге надежности среди российских коммерческих банков (по данным Национального рейтингового агентства на 1 октября 2016 года, рейтинг опубликован в журнале «Профиль»), 12 место по размеру активов и 8 место по объему вкладов частных лиц (по данным Интерфакс-ЦЭА на 1 октября 2016 года).