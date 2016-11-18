БИНБАНК и МДМ Банк завершили объединение

В рамках реорганизации БИНБАНК и «БИНБАНК Мурманск» присоединены к МДМ Банку, который одновременно переименован в БИНБАНК. Таким образом, объединенный банк и все его офисы продолжат работать под брендом БИНБАНКа.

Активы объединенного БИНБАНКа составили порядка 1,1 трлн рублей, капитал – 90 млрд рублей, средства частных лиц – около 530 млрд рублей.

Председателем правления БИНБАНКа является его совладелец Микаил Шишханов, первыми заместителями председателя правления – Александр Лукин и Петр Морсин, заместителем председателя правления – Алексей Китаев.

«Мы заложили основу для создания банка международного уровня, инновационного и высокотехнологичного, – комментирует Микаил Шишханов. – В следующем году мы продолжим интеграционное и технологическое совершенствование объединенного банка, после чего будем готовы к новым сделкам по слиянию и поглощению».

Реорганизация банков не влечет за собой неудобств для клиентов: условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) остались прежними, перезаключать их не требуется. Дебетовые и кредитные карты продолжают действовать в прежнем режиме, перевыпускать их не нужно до истечения срока действия.

Напомним, что в 2016 году к БИНБАНКу были присоединены еще четыре банка: «Кедр», «БИНБАНК Смоленск», «БИНБАНК Сургут» и «БИНБАНК Тверь». Кроме того, была реализована технологическая интеграция «БИНБАНКа кредитные карты», который является карточной «дочкой» БИНБАНКа и продолжает работать как самостоятельное юридическое лицо.