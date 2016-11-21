Совет директоров БИНБАНКа назначил президента банка, избрал председателя совета директоров и членов правления

Президентом БИНБАНКа назначен Микаил Шишханов, одновременно он занимает должность председателя правления банка.

Председателем совета директоров БИНБАНКа избран Сергей Марьин, при этом состав совета директоров не изменился, в него входят Анжелика Аншакова, Олег Вьюгин, Галина Данилова, Кирилл Любенцов, Сергей Марьин, Александр Филатов и Микаил Шишханов.

«Мы высоко ценим профессионализм и богатый опыт Олега Вьюгина, который являлся председателем совета директоров МДМ Банка до его объединения с БИНБАНКом, – комментирует совладелец БИНБАНКа Микаил Шишханов. – Олег Вьюгин принял предложение занять должность председателя совета директоров холдинга «САФМАР Финансовые Инвестиции». Холдинг будет создан до конца 2016 года в результате дополнительной эмиссии ПАО «Европлан», в рамках которой будут консолидированы лизинговый, пенсионный и страховой бизнес Группы САФМАР».

В состав правления, избранного советом директоров БИНБАНКа, входят Микаил Шишханов, Александр Лукин, Петр Морсин, Алексей Китаев, Дамир Баттулин, Максим Дмитриев, Константин Калагин, Ирина Комарова, Артем Коновалов, Кирилл Петров, Алексей Фарафонтов, Дмитрий Черемисин.