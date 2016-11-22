БИНБАНК и Газпромбанк объединили сети банкоматов

Банкоматная сеть БИНБАНКа пополнилась устройствами нового партнера – Газпромбанка.



Теперь клиенты БИНБАНКа и Газпромбанка могут снимать наличные в объединенной сети банкоматов без взимания дополнительной комиссии. Ограничения по сумме снятия отсутствуют: клиент может снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту.



Держателям карт БИНБАНКа доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня порядка 12 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).

