Бесконтактная оплата с помощью Samsung Pay стала доступна клиентам БИНБАНКа

На данный момент сервисом могут воспользоваться держатели карт MasterCard, выпущенных ранее на платформе МДМ Банка (объединен с БИНБАНКом). В течение первого квартала 2017 года Samsung Pay станет доступен всем держателям карт БИНБАНКа.

Оплата с помощью смартфона возможна практически везде, где принимают карты: даже если терминал торговой точки не поддерживает бесконтактную оплату, платеж будет произведен – подобно операциям по карте с магнитной полосой.

Приложение Samsung Pay позволяет добавлять как дебетовые, так и кредитные карты. Прикосновением к экрану смартфона пользователь перед совершением покупки может легко выбрать нужную карту из ранее зарегистрированных.

Безопасность операций обеспечивает трехуровневая защита: при каждой покупке необходима авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду, во время совершения транзакции вместо номера карты используется специальное цифровое значение – токен (формируется случайным образом платежной системой в момент активации карты в приложении), при этом встроенная система безопасности Samsung KNOX обеспечивает надежное хранение на смартфоне данных банковской карты в зашифрованном виде и защищает устройство от попыток вредоносных атак.

Сервис доступен для смартфонов Galaxy, совместимых с Samsung Pay в России: Galaxy S7 | edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 | edge (только бесконтактная оплата).