БИНБАНК исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-05

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации в количестве 2 271 953 штук номинальным объемом 2 271 953 тыс. рублей, что составляет менее 22% от обращающихся ценных бумаг выпуска. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 3 726 002,92 рубля.

Напомним, что БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 (со сроком обращения 6 лет) 10 декабря 2014 года. Совокупный объем выпуска с учетом размещенных дополнительных выпусков составляет 11 млрд рублей. По выпуску предусмотрено двенадцать купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентные ставки пятого и шестого купонов установлены эмитентом в размере 12% годовых.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-05 включены в ломбардный список ЦБ РФ.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа совокупным объемом 113 млрд рублей.