БИНБАНК приступил к продажам полисов инвестиционного страхования жизни компании «ВСК-Линия жизни»

«ВСК-Линия жизни» – дочерняя компания Страхового дома «ВСК». Полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) этой компании теперь можно приобрести в офисах БИНБАНКа.

ИСЖ сочетает в себе инвестиции на фондовом рынке, защиту капитала и страховую защиту на случай непредвиденных обстоятельств.

В рамках программы «Линия Роста» в офисах БИНБАНКа доступны две инвестиционные идеи «ВСК-Линия жизни»: инвестиции в фармацевтическую отрасль («Гиганты фармацевтики») и инвестиции в диверсифицированную по классам активов и географии корзину фондов («Стабильный рост»). Инструменты с фиксированной доходностью, которые присутствуют в обеих программах, обеспечивают сохранность 100% взноса клиента по окончании срока договора. Срок страхования составляет 3 года или 5 лет, минимальный взнос – 100 тыс. рублей.

Дополнительное преимущество программ ИСЖ – налоговые и юридические привилегии, которые получают клиенты, купившие полис.