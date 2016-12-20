БИНБАНК и OZON.ru запустили совместную карту

Кобрендинговая карта БИНБАНКа и OZON.ru – это карта платежной системы Visa категории Platinum с технологией бесконтактных платежей payWave, созданная специально для любителей интернет-покупок.

Держатель карты получает бонусы – до 10% от суммы любой покупки в интернет-магазине OZON.ru, а при оплате любых других покупок и услуг клиенту начисляется 1%. На остаток собственных средств на счете банк начисляет бонусы в размере 5% годовых.

Клиенты, оформившие карту, автоматически становятся обладателями OZON Status и получают дополнительные бонусы ко Дню рождения, а также скидку на доставку товаров.

Все бонусы можно потратить на покупки в интернет-магазине OZON.ru, 1 бонус равен 1 рублю.

По карте возможно установить кредитный лимит до 299,9 тыс. рублей, беспроцентный период – 55 дней.

Оформить карту можно в режиме онлайн на сайтах OZON.ru и БИНБАНКа или через кол-центр банка. Первый год обслуживания – бесплатно, далее плата за годовое обслуживание составит 500 рублей. Выдача карт осуществляется в отделениях БИНБАНКа.

«За последний год средний оборот по картам клиентов, участвующих в наших программах лояльности, вырос примерно на 25%. Около 15% наших клиентов являются активными покупателями в интернет-магазинах, при этом доля онлайн-покупок в целом по рынку составляет порядка 30% от общего объёма, и мы полагаем, что эта доля будет расти. Именно поэтому мы решили приступить в партнёрстве с Ozon.ru, одним из крупнейших лидеров в этой области, к выпуску карт с бесплатным годовым обслуживанием и другими многочисленными преимуществами», – отметил Дамир Баттулин, член правления БИНБАНКа.

«В России, как и во всем мире, интернет-торговля демонстрирует стабильный рост, привлекая потребителей удобством и большим разнообразием выбора товаров и услуг. Компания Visa постоянно работает над тем, чтобы сделать процесс оплаты для держателей карт еще более простым и безопасным. Мы рады сотрудничать с нашими партнерами и вместе создавать востребованные на рынке продукты, которые способствуют популяризации безналичных расчетов», - отметила Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России.

«Мы запустили данный проект с БИНБАНКом, чтобы сделать покупки на OZON.ru еще выгоднее. Наше совместное предложение является одним из самых привлекательных в ONLINE. Покупатель расплачивается картой везде, получая до 10% от каждой покупки, а полученные баллы сможет использовать на покупку любого товара из 4 миллионного ассортимента на OZON.ru» - Дэнни Перекальски, генеральный директор OZON.ru.