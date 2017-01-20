Бинбанк успешно исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-03

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации в количестве 11 281 шт. номинальным объемом 11 281 тыс. рублей, что составляет 0,06% от обращающихся ценных бумаг выпуска. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 11 168 рублей 19 копеек.

Напомним, что 16 июля 2013 года Бинбанк разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-03 со сроком обращения 3 года. В начале 2016 года срок обращения был увеличен до 12 лет. Совокупный объем выпуска с учетом размещенных дополнительных выпусков составляет 18 млрд рублей. По выпуску предусмотрено двадцать четыре купонных периода продолжительностью 6 месяцев. Процентная ставка восьмого купона установлена эмитентом в размере 12,00% годовых.

Биржевые облигации Бинбанка серии БО-03 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в высший котировальный список ФБ ММВБ.