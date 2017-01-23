Бинбанк выплатил 615,1 млн рублей купонного дохода за четвертый купонный период по биржевым облигациям серий БО-06 и БО-07

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-06 (идентификационный номер выпуска 4B020602562B от 25.12.2013) и БО-07 (идентификационный номер выпуска 4B020702562B от 25.12.2013). Размер выплат по 4-му купону облигаций серии БО-06 составил 346,6 млн рублей, по 4-му купону серии БО-07 - 268,5 млн рублей.

Биржевые облигации серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 6 лет Бинбанк разместил в январе 2015 года. В октябре 2015 года были размещены дополнительные выпуски №6 к каждому выпуску. Совокупный объем выпусков на текущий момент составляет 10 млрд рублей, по 5 млрд рублей каждый. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня.

Биржевые облигации Бинбанка серий БО-06 и БО-07 включены в ломбардный список ЦБ РФ.