Чистая прибыль Бинбанка по РСБУ за 2016 год составила 12,9 млрд рублей

Бинбанк, завершивший в 2016 году объединение с МДМ Банком и пятью региональными банками группы, продемонстрировал существенный рост всех основных показателей по российским стандартам бухгалтерского учета.

Чистая прибыль Бинбанка по итогам 2016 года выросла почти в три раза, составив 12,9 млрд рублей (чистая прибыль за 2015 год – 4,5 млрд рублей).

Размер активов банка за год увеличился на 46%, достигнув к 1 января 2017 года 1,17 трлн рублей.

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился на 122% до 51,5 млрд рублей, а кредиты предприятиям и организациям выросли на 49% до 126,2 млрд рублей. Размер привлеченных Бинбанком средств от физических лиц на 1 января 2017 года составил 543,1 млрд рублей (+93%), от предприятий и организаций – 203,9 млрд рублей (+53%).

Собственный капитал Бинбанка на 1 января 2017 года составил 97,9 млрд рублей (рост на 83% с начала года), при этом норматив достаточности капитала выполняется с большим запасом: Н1.0 составляет 13,86%.