Бинбанк запустил акцию: потребительский кредит под 14,99% на первые полгода

В Бинбанке стартовала акция «14.99% всем!», в рамках которой клиент может оформить потребительский кредит наличными или рефинансировать кредиты, ранее взятые в сторонних банках.

Ставка 14,99% годовых будет действовать в течение первых шести месяцев. Далее вступят в действие стандартные условия банка: при кредите в размере свыше 300 тыс. рублей ставка для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций составит 16,5% годовых, для всех остальных клиентов – 20,5%. Если сумма оформляемого кредита менее 300 тыс. рублей, то ставки составят 20,5% и 24,5% соответственно.

По программе рефинансирования в рамках акции в течение первых шести месяцев ставка также составит 14,99% годовых. С седьмого месяца вступают обычные условия рефинансирования: ставка на 2 пункта ниже, чем по займу в другом банке (но не ниже 16,5% и не выше 24,5%).

Акция продлится до 31 марта 2017 года включительно.

Максимальный срок кредитов в Бинбанке – 7 лет.