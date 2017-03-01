Бинбанк и банк Русский Стандарт объединили сети банкоматов

Объединенная банкоматная сеть Бинбанка пополнилась устройствами нового партнера – банка Русский Стандарт. Теперь клиенты Бинбанка и Русского Стандарта могут снимать наличные в объединенной сети банкоматов по «домашним» тарифам – без взимания дополнительной комиссии.

Ограничения по сумме снятия отсутствуют: клиент может снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту.

Держателям карт Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня порядка 14 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).