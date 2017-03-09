Открыть расчетный счет в Бинбанке теперь можно в региональных МФЦ

Юридическим лицам стала доступна новая услуга в офисах МФЦ: открытие расчетного счета в Бинбанке. На данный момент это возможно в МФЦ Астрахани, Великого Новгорода, Воронежа, Курска и Уфы.

Номер расчетного счета клиент получает в момент обращения в многофункциональный центр. Сразу после этого счет можно использовать в работе, указывать в договоре с контрагентами, получать на счет средства.

Для совершения активных операций по счету (переводов, снятия средств) останется лишь активировать его в офисе Бинбанка, предоставив необходимый пакет документов. Сотрудники банка сами свяжутся с клиентом и договорятся о встрече в удобное для него время.

В будущем подобная услуга будет доступна в МФЦ других российских городов.