Бесконтактная оплата с помощью Samsung Pay стала доступна всем клиентам Бинбанка с картами Mastercard

Держатели карт Mastercard, выпущенных Бинбанком и его карточной «дочкой» «Бинбанком кредитные карты», получили возможность пользоваться Samsung Pay. Напомним, что с декабря 2016 года Samsung Pay стал доступен тем клиентам Бинбанка, у которых ранее были оформлены карты МДМ Банка (объединен с Бинбанком 18 ноября 2016 года). Теперь пользоваться Samsung Pay могут все клиенты Бинбанка, оформившие карты Mastercard.

Оплата с помощью смартфона возможна практически везде, где принимают карты: даже если терминал торговой точки не поддерживает бесконтактную оплату, платеж будет произведен – подобно операциям по карте с магнитной полосой.

Сервис Samsung Pay позволяет использовать как дебетовые, так и кредитные карты. Прикосновением к экрану смартфона пользователь перед совершением покупки может легко выбрать нужную карту из ранее зарегистрированных.

Безопасность операций обеспечивает трехуровневая защита: при каждой покупке необходима авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду, во время совершения транзакции вместо номера карты используется специальное цифровое значение – токен (формируется случайным образом платежной системой в момент активации карты в приложении), при этом встроенная система безопасности Samsung KNOX обеспечивает надежное хранение на смартфоне данных банковской карты в зашифрованном виде и защищает устройство от попыток вредоносных атак.

Сервис доступен для смартфонов Galaxy, совместимых с Samsung Pay в России: Galaxy S7 | edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5/ A7 (2016), Galaxy A3/A5/A7(2017), а также Galaxy S6 | edge (только бесконтактная оплата).