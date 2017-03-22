Дмитрий Черемисин назначен заместителем председателя правления Бинбанка

В новой должности г-н Черемисин будет курировать блок рисков и комплаенса Бинбанка.

Дмитрий Черемисин в 2001 году окончил с отличием Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Мировая экономика». В этом же году получил диплом Университета г. Сиэттл (США) по специальности «Финансы». В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата экономических наук.

С 2002 по 2004 год работал в компаниях «Артур Андерсен» и «Эрнст энд Янг» в отделе аудита финансовых организаций. С 2004 по 2007 год – в ЗАО «ИНГ Банк Евразия» в должности заместителя начальника службы внутреннего аудита. В 2007 году перешел в группу «БНП Париба», где возглавлял генеральную инспекцию по России.

С апреля 2012 года работает в БИНБАНКе в качестве директора департамента внутреннего контроля и аудита.

25 ноября 2014 года Дмитрий Черемисин назначен вице-президентом БИНБАНКа и решением совета директоров утвержден членом правления, отвечающим за организацию и развитие процессов управления комплаенс-риском в банке. С ноября 2016 года, после объединения БИНБАНКа и МДМ Банка, является членом правления объединенного БИНБАНКа.