Бинбанк завершил присоединение «Бинбанка Столица»

Все клиенты «Бинбанка Столица» автоматически переведены на обслуживание в Бинбанк, региональная сеть которого насчитывает свыше 400 отделений по всей стране, включая 39 офисов в Москве.

«Бинбанк Столица» успешно завершил не только юридическое присоединение, но и технологическую интеграцию с Бинбанком. Клиентам, перешедшим на обслуживание в Бинбанк, доступен весь перечень его продуктов и услуг. Реорганизация не создает клиентам неудобств: условия по заключенным договорам, включая вклады и кредиты, не меняются, перезаключать их не требуется. Также клиенты присоединенного банка могут использовать прежние логин и пароль для входа в интернет-банк «Бинбанк-онлайн».