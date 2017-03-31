Бинбанк выплатил 433,8 млн рублей купонного дохода за четвертый купонный период по биржевым облигациям серий БО-08 и БО-09

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-08 и БО-09 (идентификационные номера выпусков – 4B020802562B и 4B020902562B соответственно от 25.12.2013). Размер выплат за четвертый купонный период составил 433,8 млн рублей, в расчете на одну облигацию - 72,3 рубля.

Биржевые облигации серий БО-08 и БО-09 Бинбанк разместил 3 апреля 2015 года. Срок погашения составляет 2184 дня с даты начала размещения. Объем каждого выпуска – 3 млрд рублей. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентные ставки пятого и шестого купонов установлены в размере 12%.

Биржевые облигации Бинбанка серий БО-08 и БО-09 включены в ломбардный список ЦБ РФ.