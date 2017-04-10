Бинбанк открыл детский офис в Москве в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности

Отделение для детей будет работать с 9 по 16 апреля в городе мастеров «Мастерславль», представляющем собой воссозданную мини-модель российского города со своей инфраструктурой (Пресненская наб., д. 4, стр. 1). В детском офисе Бинбанка юные посетители смогут разгадать секреты инвестирования и узнать о том, как в будущем преумножить свой капитал. Подобные детские отделения банка на данный момент также работают в Кемерово и Хабаровске, проект будет развиваться и в других городах России.

Бинбанк является генеральным партером Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи – это серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий в Москве и регионах России, которые проводятся с 9 по 16 апреля 2017 года в рамках проекта Минфина. На мероприятиях школьники и студенты смогут познакомиться с основными понятиями и принципами грамотного поведения в области финансов, узнать подробнее о существующих рисках и защите своих прав, а также обсудить с экспертами, как принимать верные финансовые решения.