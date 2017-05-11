Бинбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса на 1,5 процентных пункта

Ставки снижены как по оборотным, так и по инвестиционным кредитам.

Минимальная ставка по оборотным кредитам теперь составляет 10,7% годовых. Финансирование в рамках этих продуктов предоставляется для пополнения оборотных средств сроком до трех лет при минимальной сумме кредита 1 млн рублей.

Инвестиционные кредиты можно оформить по ставке от 13,9% годовых на срок до десяти лет. Минимальная сумма кредита – 1 млн рублей. Цель кредитования в данном случае – инвестирование в развитие бизнеса и рефинансирование кредитов, ранее оформленных в сторонних банках.

Кредиты предоставляются индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам со сроком ведения бизнеса не менее 12 месяцев. Финансирование осуществляется в форме единовременной выдачи кредита, кредитной линии и овердрафта, а залогом могут выступать недвижимость, транспортные средства, гарантийные депозиты, поручительства фонда поддержки МСБ, а также другие виды обеспечения, которые могут быть рассмотрены банком в индивидуальном порядке.