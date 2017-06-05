БИНБАНК исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-14

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации в количестве 956 591 штук номинальным объемом 956 591 000 рублей, что составляет менее 20% от обращающихся ценных бумаг выпуска. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 1 540 111,51 рублей.

Биржевые облигации серии БО-14 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 6 лет были размещены Бинбанком 03 июня 2015 года.

Следующая оферта по биржевым облигациям серии БО-14 состоится 04 июня 2018 года. Ставки по пятому и шестому купонным периодам установлены в размере 11,75% годовых. Процентные ставки последующих купонных периодов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Дата погашения биржевых облигаций серии БО-14 - 26 мая 2021 года.