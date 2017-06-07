Бинбанк снизил первоначальный взнос и увеличил лимит кредитования по ипотеке

Бинбанк снизил размер минимального первоначального взноса по собственной ипотечной программе до 15% при сумме кредита до 10 млн рублей и до 25%, если сумма превышает 10 млн рублей. Ранее первоначальный взнос составлял 20% и 30% соответственно. Для зарплатных клиентов Бинбанка минимальный первоначальный взнос, как и прежде, составляет 10%, при этом он может быть снижен до 5% для всех клиентов при использовании средств материнского капитала или жилищной субсидии.

Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена до 20 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей (ранее было 15 млн), а для остальных регионов – до 10 млн рублей (ранее – 8 млн). Банк может рассмотреть совокупные доходы клиента и трех его созаемщиков, что позволяет увеличить сумму кредита.

Снижение первоначального взноса и увеличение максимальной суммы касаются ипотеки в Бинбанке на покупку недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке. Ипотека доступна по ставке от 10,5% годовых, ставка не зависит от размера первоначального взноса и формы подтверждения дохода. Кредит можно получить на покупку готовой квартиры, новостройки от аккредитованных банком застройщиков, а также таунхауса (готового или строящегося). Срок кредитования от 3 до 30 лет.

Ипотечный кредит в Бинбанке может оформить любой гражданин России в возрасте от 21 года до 65 лет со стажем на последнем рабочем месте от 4 месяцев. Пакет документов минимальный: паспорт, документы о доходах и подтверждение трудоустройства. При рассмотрении заявки учитываются доходы, подтвержденные справкой 2-НДФЛ или справкой по форме банка, а также документы по дополнительному доходу, справки о размере пенсии и документы на доход от аренды.

Воспользоваться положительным решением банка о выдаче кредита клиент может в течение трех месяцев.