Агентство S&P подтвердило рейтинги Бинбанка на уровне «B/B», прогноз стабильный

Агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Бинбанка по международной шкале на уровне «В/В», прогноз по рейтингам стабильный.

Подтверждение рейтингов банка отражает мнение агентства о том, что несмотря на все еще сложную операционную среду в России и продолжающийся процесс интеграции с МДМ Банком (юридическое объединение завершилось в ноябре 2016 года), Бинбанк будет поддерживать свои показатели кредитоспособности и сохранит запасы капитала, улучшая показатели прибыльности и стабилизируя расходы на формирование резервов по кредитам.

Рейтинговое агентство признает системную значимость банка с учетом его существенной рыночной доли в банковском секторе РФ как по объему активов (1,6%), так и по розничным депозитам (2,6%). Также в числе положительных факторов агентство отметило готовность акционеров при необходимости оказать поддержку капитала банка, что уже неоднократно демонстрировалось в предыдущие годы.

S&P считает, что в дальнейшем руководство Бинбанка продолжит работу по преобразованию банка в сильного игрока с устойчивой долгосрочной бизнес-моделью, улучшению эффективности его деятельности и повышению его способности по генерации прибыли.