Бинбанк профинансировал внешнеэкономические сделки на 2,5 млрд рублей за I полугодие

За первое полугодие 2017 года Бинбанк заключил более 130 сделок по финансированию внешнеэкономических операций клиентов на общую сумму 2,5 млрд рублей



Выпуск аккредитивов и гарантий осуществлялся в рамках финансирования импортных операций по закупке и лизингу оборудования, сырья из Европы, Японии и Китая, а также в обеспечение экспортных поставок клиентов банка в страны Евросоюза, Армению, Казахстан и Узбекистан.



В числе основных банков контрагентов – Commerzbank AG, Raiffeisen Bank International, Credit Suisse, Helaba, Intesa Sanpaolo LBBW, Banco BPM SpA, UniCredit S.p.A, Международный инвестиционный банк, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.