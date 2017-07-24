Бинбанк выплатил свыше 652 млн рублей купонного дохода за пятый купонный период по биржевым облигациям серии БО-06 и БО-07

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-06 (идентификационный номер 4B020602562B от 25.12.2013) и БО-07 (идентификационный номер 4B020702562B от 25.12.2013). Совокупный размер выплат составил 652,71 млн рублей. Из них 199,2 млн руб. – по 5-му купону биржевых облигаций серии БО-06 и 453,5 млн руб. – по 5-му купону биржевых облигаций серии БО-07.

Первичное размещение биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 6 лет состоялось в январе 2015 года. В октябре 2015 г. Бинбанк разместил дополнительные выпуски №6 к каждому выпуску по 3 млрд рублей каждый. Совокупный размещенный объем выпусков на текущий момент составляет 15 млрд рублей. По каждому выпуску предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый.