Первым заместителем председателя правления Бинбанка назначена Александра Волченко

В банке она будет курировать финансовый и операционный блок, а также направление стратегических проектов.



Александра Волченко начинала карьеру в 1997 году в Уралтрансбанке, пройдя путь от экономиста отдела управления ресурсами до руководителя службы риск-менеджмента. До присоединения к команде ПФГ «Сафмар» работала в течение одиннадцати лет в Промсвязьбанке, с 2010 года – на позиции первого вице-президента, курировала финансовый блок, риск-менеджмент, IT, операционный блок и IR. Была удостоена награды Woman in Business за выдающиеся достижения в банковской сфере, учрежденной Европейским банком реконструкции и развития. Принимала участие в проектах по внедрению международных стандартов финансовой отчетности в региональных банках.



В 2016 году Александра Волченко была назначена заместителем генерального директора ПФГ «Сафмар», где курировала активы группы в сфере недвижимости.



Окончила Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Экономическая информатика и АСУ» в 1997 году, в 2004 году — юридический факультет Уральской академии государственной службы при президенте РФ. В 2008-2010 годах проходила обучение в Лондонской школе бизнеса (London Business School) и бизнес-школе IMD (Швейцария).